Leerlingen Staring College reviseren generatoren: ‘Oekraïne laat ons niet koud!’

Groenlo krijgt Nationaal Museum Tachtigja­ri­ge Oorlog: ambitie minimaal 20.000 betalende bezoekers per jaar

GROENLO - Groenlo krijgt een Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Het museum in het centrum van de historische vestingstad mikt op minimaal twintigduizend betalende bezoekers per jaar. ,,De Tachtigjarige Oorlog heeft veel betekend voor Nederland. Dat is in deze streek wel bekend, maar daarbuiten niet.”

17 december