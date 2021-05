Leerlingen tijdens examens in Doetinchem plots in pikkedonker door stroomuitval

Winters­wijk­se inbreker plundert diepvries en sukkelt in slaap in auto van huisbewo­ners

17 mei NISPEN/ WINTERSWIJK - Een 41-jarige man uit Winterswijk is dit weekend aangehouden op verdenking van inbraak. De man werd slapend aangetroffen in de auto van de bewoners in wiens huis hij kennelijk had ingebroken. Daar had hij onder meer de diepvries geplunderd: de kofferbak lag vol met de bevroren producten.