Leerlingen verzinnen escaperoom-uitdagingen: ‘Escape the classroom’

Jouw mening Stelling | Kinderen kunnen vanavond best langskomen voor Halloween

31 oktober De tijd van zingend langs de deuren gaan is weer aangebroken. Vanavond is het eerst Halloween, het van oorsprong Amerikaanse feest dat hier met het jaar een steviger voet aan de grond krijgt. Later volgt Sint Maarten. Vanavond kunnen er dus zingende of ‘Boeh!’-roepende kinderen bij de voordeur staan. In ruil daarvoor verwachten ze snoep. En volgens de veiligheidsregio's moet het kunnen: ‘Het mag, maar wees waakzaam’