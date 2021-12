Leerlingen Zone College versieren kerstbomen in centrum Doetinchem

Ooster­licht schijnt dit jaar vanaf 24 plekken, zelfs vanuit De Vijverberg

SILVOLDE - Het Oosterlicht, inmiddels een eindejaarstraditie in de Achterhoek, gaat weer branden. Dit jaar vanaf liefst 24 plekken in de wijde regio. Voor het eerst schijnt er dit jaar ook een lichtstraal uit stadion De Vijverberg in Doetinchem.

13 december