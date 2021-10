Leerlooier Vitelco mag in Lichtenvoorde blijven ondanks klachten over stank: ‘We gaan monitoren aan de schoorsteen’

Omwonenden willen af van Lichten­voord­se leerlooie­rij als ‘risico-reus’

5 mei LICHTENVOORDE - Omwonenden van de Lichtenvoordse leerlooierij Vitelco zijn in actie gekomen tegen het bedrijf. Ze vinden dat ze teveel risico lopen vanwege de overlast en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In een petitie wordt opgeroepen om Vitelco naar het industrieterrein te verplaatsen: ‘Leerlooierij Vitelco hoort niet thuis in een woonwijk’.