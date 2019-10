Leerwerkcentrum om Bronckhorsters aan baan te helpen

ZELHEM - Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Bronckhorst te begeleiden naar betaald werk wordt een leerwerkcentrum ingericht in het voormalige pand van Polyketting in Zelhem. Dit gebouw op het Industriepark staat momenteel leeg.

Het leerwerkcentrum moet nog deze maand van start gaan en wordt opgezet in samenwerking met reïntegratiebedrijf Meesterwerk Werkprojecten uit Oldenzaal. In het centrum werken de gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven samen om mensen te helpen die moeilijk zelf betaald werk kunnen vinden. Het gaat om ongeveer dertig werkplekken per jaar. Uiteindelijke doel is hen (deels) te laten uitstromen naar een betaalde baan.

Wethouder Willem Buunk is enthousiast over het nieuwe centrum en hoopt dat zo twee problemen tegelijk opgelost kunnen worden. ,,Bedrijven in Bronckhorst hebben nu grote moeite om openstaande vacatures in te vullen en geven aan meer mensen te kunnen gebruiken”, zegt hij.

,,Tegelijk hebben ondernemers een grote bereidheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. Met deze samenwerking worden de ondernemers ontzorgd en kunnen deelnemers gericht worden begeleid naar zo regulier mogelijk werk.”

170 mensen krijgen Bronckhorst als baas

Het nieuwe leerwerkcentrum is één van de belangrijkste onderdelen in het zelfstandig uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) door de gemeente. 170 mensen die werken via de Wsw krijgen per 1 januari de Bronckhorst als baas. Dit nadat de voormalige werkvoorziening Delta in april is opgeheven door de betrokken gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst.

Delta was jarenlang een gemeenschappelijke regeling tussen deze gemeenten en Brummen en Zutphen. De twee laatstgenoemden stapten al op 1 januari uit, de andere drie gemeenten volgden vier maanden later.

Nu heeft Bronckhorst dus bekendgemaakt hoe de eigen uitvoering van de Wsw eruit ziet per 1 januari. Omdat het gaat om een kwetsbare groep mensen streeft Bronckhorst naar ‘een zo geruisloos mogelijke overgang naar de nieuwe situatie’.