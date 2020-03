Lege campings door coronamaatregelen: ‘Dit is zo treurig’

,,Het is zo treurig om over het lege terrein te lopen’’, zegt Hendrik Jan Mensink van camping en vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk. Hij heeft alles afgesloten, zowel de camping als de vaste staanplaatsen, de horeca en het zwembad. Er zijn alleen nog een paar huisjes verhuurd. Alle gasten die geboekt hebben krijgen een voucher, zodat ze later kunnen terugkomen. De meeste van de 150 medewerkers zitten thuis.



Ook bij recreatiepark Marveld in Groenlo is het droevig gesteld. ,,Dramatisch’’, noemt eigenaar Edwin Bomers het zelfs. ,,We hebben het hele park dicht gedaan, want we kunnen niet het toeristische product aanbieden dat we gewend zijn.”