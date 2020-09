Lege tribunes? Dit is géén gevalletje van voetbalclubs pesten

Ik begrijp hem wel. Doe je zo je best om stadion De Vijverberg coronaproof te houden, wat volgens velen ook is gelukt. En dan deelt het kabinet mee dat in elk geval de komende drie weken geen publiek welkom is bij voetbalwedstrijden.



Voeg daarbij de financiële schade voor de clubs en dan is het niet gek dat mensen als Hans Martijn serieuze kriebels krijgen.



De teleurstelling is invoelbaar, maar een kanttekening is wel op zijn plaats. Gezien de coronastorm die door het land en over de gehele aardkloot waart is zijn ellende best te overzien. Kijk eens naar de klappen in allerlei economische sectoren, de cultuur, de horeca. De amateursport.



Het meest zorgelijke is nog de situatie in onze gezondheidszorg. In het voorjaar stond het complete systeem en de professionals die daarin werken op instorten. Het leed van de patiënten, hun naasten. Mensen met andere aandoeningen dan corona, die niet geholpen kunnen worden.



Wie het complete slagveld overziet kan de aanblik van lege tribunes onmogelijk als meest prangende probleem betitelen. Ook mensen als Ostendorp moeten zich realiseren dat harde maatregelen nodig zijn. Dit is geen gevalletje van voetbalclubs pesten.



Het aantal coronabesmettingen moet echt omlaag. Al is het maar om er voor te zorgen dat er straks plek blijft in de ziekenhuizen en op onze IC's . Bijvoorbeeld voor mensen die écht een mes in de rug krijgen.