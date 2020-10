Legendarische Kneipe von Ludwig past in familietraditie: ‘Veur tien vrouwleu neet bange, wal veur ene!’

Jouw mening Stelling | Het dragen van een mondkapje moet verplicht worden

1 oktober Het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en stations. Het is een ‘dringend advies’ en daarmee dus niet verplicht. Dat betekent dat horeca-ondernemers en winkeliers dus ook niet verplicht zijn de regel te handhaven. Wel hebben ze de vrijheid klanten te weigeren die geen mondkapje dragen. Is dit een goede zaak? Of gaat het kabinet niet ver genoeg en moet er een mondkapjesplicht komen?