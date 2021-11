Legende Simon Kistemaker overleden: ‘Geen De Graafschap-trainer wordt ooit nog zo populair als hij’

Eerste van 75 tankwagens met giftig blusschuim vertrokken naar verbran­dings­oven in Denemarken

DOETINCHEM - Drie tankwagens zijn maandagmorgen gevuld met giftig blusschuim dat sinds begin 2021 in vier silo's staat opgeslagen aan de Voltastraat in Doetinchem. De eerste ritjes gaan naar een verbrandingsoven in Denemarken.

