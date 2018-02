Legerheli's mijden Achterhoekse stallen na gesprek met boeren

Die afspraak is gemaakt in een gesprek met boerenorganisatie LTO.

Die had het overleg met defensie aangevraagd, nadat tientallen boeren uit voornamelijk de Achterhoek vorige week klaagden over overlast van helikopters, die op slechts enkele meters hun stallen passeerden. Koeien sloegen op hol en paarden braken uit de wei door de heliherrie.

Beter opletten

,,De piloten gaan nu beter opletten om niet boven stallen te vliegen’’, zegt LTO-bestuurder Henk Jolink. Desondanks is overlast nooit helemaal onvermijdelijk, vult luchtmachtcommandant Jorik ter Veer aan. ,,Want een stal kan plots opdoemen achter een bomenrij waar je net laag achter hebt gehangen met de helikopter.’’

Defensie instrueert piloten stallen te ontwijken. Verder stuurt LTO foto's op, waarop piloten kunnen zien wat een stal is en wat niet. ,,Want we kunnen ons best voorstellen dat dat onderscheid moeilijk is als je bent opgegroeid in de Randstad’’, zegt Jolink.