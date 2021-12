Legostenen over? Patricia uit Neede maakt er rolstoelplaten van

D66 verdwijnt uit de raadszaal en wordt Democraten Oost Gelre: ‘Lokale partijen trekken meer kiezers’

LICHTENVOORDE - De lokale fractie van D66 in Oost Gelre keert na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet terug in de raad. De partijleden gaan verder als Democraten Oost Gelre. „We blijven in hoofdlijnen hetzelfde beleid voeren, maar wel met een lokale partij. Dan lig je namelijk beter in de markt.”

