Lekker crossen op eigen land? Dat mag niet meer in Berkelland! ‘Betutteling’, vindt het CDA

De zeldzame oorlogsbom bij Epse moest een keer vallen, maar hier? 'De Duitsers waren al weg'

8 april Waar de vondst van een zeldzame brandbom in het Hassinkbos bij Epse de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) flink bezighoudt, lijken inwoners van het dorp zich niet druk te maken. De wandeling met de hond gaat gewoon door. Vraag is wel: hoe is deze bom hier terecht gekomen?