'Lekker elektrisch scheuren' op Vaderdag

Een niet-alledaags vaderdagcadeautje: papa lekker laten scheuren in een elektrische auto. Het kan komende zondag in Lochem, waar de hele middag op de Grote Markt 'elektrisch' gereden kan worden.

,,We dachten dat dit toch wel het mooiste vaderdagcadeau is dat je je kan bedenken’’, zegt Nicoline Meutstege met een knipoog. Zij is van Emovia, de organisatie die de activiteit in Lochem op poten zet.

Proefritten

Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen vaders (maar in feite iedereen met een geldig rijbewijs) zondag 17 juni op het evenement Electric Experience proefritten maken in verschillende types elektrische auto’s, zoals en BMWi3 of een Nissan Leaf. Maar het is ook mogelijk om elektrisch aangedreven motorbikes, scooters en een elektrische fiets uit te proberen.

Beleven

,,We willen graag dat mensen zelf beleven hoe het is om in bijvoorbeeld een elektrische auto te rijden’’, zegt Meutstege. ,,Dat werkt veel beter dan er over te lezen of te horen. We hebben zondag zoveel verschillende types in Lochem staan dat het voor een groot publiek aantrekkelijk moet zijn om eens langs te komen.’’

Informeren