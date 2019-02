Lentewandeling SV Kerkloo schot in de roos

Melkveestal

De vooraf verklapte doorkomst door de melkveestal van de familie Gunnewijk is een onbetwist hoogtepunt. Behalve op yoghurt of melk worden de wandelaars er op een massa weetjes rond koeien en melk getracteerd. Maar ook waar wandelaars over privépaadjes en links en rechts over een erf worden geleid, voelt iedereen zich te gast.

Snert

Bij SVR-camping Koordes in Rekken is het een zoete inval in de huiskamer van de oude boerderij, als wandelaars met een koffie, thee of chocolademelk even bijtanken voor de resterende kilometers. Ze hebben er dan ruim 5 kilometer opzitten. Even verderop worden de 10-kilometerwandelaars en de 7-kilometerlopers verschillende kanten op gestuurd. Uiteindelijk komt iedereen weer in op het Kerkloo terecht, waar een kop snert wacht. Dat ‘winterse’ gerecht gaat er na dik 7 of 10 kilometer ook bij uitgesproken lenteweer wel in.