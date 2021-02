Leo Krul (69) print 3D-modellen: ‘Ik vind het belangrijk om met nieuwe technieken bezig te zijn’

Het CIVON hielp hem zelf een 3D-printer te bouwen. „Toen die klaar was ben ik gaan experimenteren. Het heeft een half jaar geduurd voordat ik een sleutelhanger kon maken. De printer bouwt 3D-modellen op in laagjes filament, dat is polymelkzuur, biologisch afbreekbaar. De laagdikte is zo’n 0,2 millimeter, dus het duurt uren of soms dagen voor je de goede hoogte hebt bereikt. De printsnelheid is belangrijk. Hoe langzamer, des te gedetailleerder.’’