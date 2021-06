Leo Roeterink uit Breedenbroek maakt het onmogelijke waar: kerk wordt ruïne met glazen doos

Kinderen bouwen ufo’s met lego: ’Zwemmen? We moeten naar het bieblab in Eibergen!’

10 juni EIBERGEN - Het waren geen Unidentified Flying Objects (UFO’s), maar wat het precies wel waren, was niet in alle gevallen even duidelijk. Het waren objecten en ze ’vlogen’. Aan een draadje. Ontsproten aan het creatieve brein van een twaalftal kinderen in het Eibergse BIEBlab.