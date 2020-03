Leon M. blijft voorlopig vast zitten na familiedrama

Dinsdag was de pro forma zaak bij de rechtbank in Arnhem. De advocaat van M. diende geen verzoek in tot voorlopige vrijlating. De Hengeloër is psychisch onderzocht bij het Pieter Baan Centrum. Het rapport is nog niet gereed.



M. zei tijdens de vorige zitting op 28 januari dat hij stemmen hoorde die hem zeiden ‘iets te doen’. Daarop bracht de man, die thuis woonde en al langer psychische problemen had, midden in de nacht zijn beide ouders om het leven.



De verdachte meldde zich de ochtend na de moord bij het ziekenhuis in Doetinchem. Hij zat onder het bloed, was in shock en vertelde dat hij zijn ouders had vermoord. De politie trof zijn ouders even later levenloos aan in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo. De 27-jarige zit sindsdien vast.



De behandeling van het familiedrama gaat 23 juni verder.