Leon M. vermoordde zijn ouders: hoeveel signalen waren nodig om hem op te nemen?

Zanger Hein Migchel­brink (73) uit Ruurlo bereidt zich voor op volgende ronde The Voice Senior: ‘Ik repeteer in de auto’

2 september Het was een niet te missen verschijning in het RTL-programma The Voice Senior afgelopen vrijdag: de 73-jarige zanger Hein Migchelbrink uit Ruurlo, bekend van de band The Spitfires. In zwarte kleding gehuld, met zijn bekende hoed op én zijn grote, witte baard. Ten slotte nog zijn befaamde ‘ofnietdan!’ en het plaatje is compleet.