Leonardo da Vinci komt tot leven in Ulft

De Italiaan staat te boek staat als de meest ruimdenkende en briljante wetenschapper, kunstenaar en uitvinder ooit. In het CIVON Innovatiecentrum op het DRU terrein in Ulft is in de maanden oktober en november de tentoonstelling ‘Leonardo da Vinci, kunstenaar - uitvinder - genie’ te zien.



De expositie was in 2017 voor het eerst te zien in de Beurs van Berlage in Amsterdam en reisde sindsdien door grote steden in Europa. Eind deze maand rijden trucks van Boedapest en Wenen naar Ulft met de inhoud van de expositie. Die wordt vervolgens in een week tijd opgebouwd en geïnstalleerd. Het CIVON noemt het uniek dat een dergelijke tentoonstelling in Ulft te zien is, zeker omdat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Da Vinci is overleden en de belangstelling voor zijn werk groot is.

Uitvinder

In de expositie in Ulft ligt de nadruk op zijn werk als uitvinder. Er is een tijdlijn over leven en werk van Leonardo da Vinci en er hangen reproducties van zijn bekendste kunstwerken.



Hart van de expositie zijn de tientallen uit hout gereconstrueerde schaalmodellen van zijn uitvindingen. Deze zijn door Italiaanse vakmensen in elkaar gezet, op basis van Da Vinci’s originele tekeningen. Veel modellen zijn door de bezoekers aan te raken en te bedienen.

Machinegeweren

Wie wel eens in het museum in zijn geboortedorp Vinci in Toscane is geweest, weet hoe breed de denkwereld van Da Vinci was. Hij ontwierp bijvoorbeeld een helikopter, machinegeweren, bruggen, een bepantserde tank en een onderzeeboot. Hij ontleedde lichamen om de anatomie te bestuderen en bedacht muziekinstrumenten.



De tastbaarheid van het getoonde werk op de expositie in Ulft maakt zijn denkwereld volgens het CIVON inzichtelijk en schetst een beeld van hoe ver Da Vinci zijn tijd vooruit was.

Techniek toen en nu