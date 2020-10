Leraar school Doetinchem besmet met coronavirus: school waarschuwt in brief

Gelderse GGD-arts over nieuwe maatrege­len: ‘Je kunt mensen niet verbieden zich als mens te gedragen’

10:16 ZUTPHEN/ DOETINCHEM - De situatie op het corona-dashboard is in onze regio naar zorgelijk gegaan. Hoe staan we ervoor en wat moeten we met de nieuwe maatregelen? Ashis Brahma, GGD-arts in Noord- en Oost- Gelderland: ,,De impact is heel groot.”