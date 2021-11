Leren schaatsen voor als het gaat vriezen, het scheelt straks een hoop gestuntel

Column Ze gaan als echtpaar in de wasmachine en komen er single weer uit: waar blijven die sokken?

Het grote, witte sokkenmonster. Dat is de bijnaam van onze wasmachine. Ja, het was weer eens raak na thuiskomst van de vakantie: welkom-thuis-shocktherapie met bulten wasgoed. Gelukkig hoeven we de was niet meer zoals in de middeleeuwen aan de oever van de Bolksbeek te doen: Nee, de redder in nood is de AEG-wasmachine. Volautomatisch wordt alles op 30, 40 of 60 graden gereinigd en vervolgens als bonus ook nog gecentrifugeerd. Een kind kan de was doen.

7 november