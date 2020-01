Leren verkopen in de winkelstraat in Doetinchem

Future store

Met ‘de toekomst’ wordt niet alleen op de leerlingen gedoeld. De winkel moet over enige tijd ook een plek zijn waar digitale noviteiten worden getoond, zoals een spiegel die laat zien welke kleur het best past bij iemand die kleding wil kopen.



Verwacht wordt dat Doetinchemse winkeliers op hun beurt inspiratie opdoen en zich vernieuwen. De winkel zal onder meer input krijgen vanuit de Future Store in Arnhem.



De vestiging van het Graafschap College in de winkelstraat is permanent. Aanvankelijk wilde het ROC zich onder de naam ‘Achterhoek Plaza’ met een aantal ondernemers vestigen in de achterzijde van de voormalige V&D aan de Hamburgerstraat. Dit plan ging in juni 2018 van tafel.



,,De winkel in de Boliestraat is kleinschaliger en dat is misschien maar beter ook”, zegt Stella Mutsaers, opleidingsmanager retail van het ROC. De opleiding telt totaal 300 leerlingen, van wie de helft ervaring zal opdoen in de 'Winkel van de toekomst’.