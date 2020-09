Les voor jonge judoka’s van wereldtopper Juul Franssen: ‘Wie weet lopen hier wel toekomstig Olympisch kampioenen tussen’

De leden van judoschool Jindo waren blij dat Franssen dit weekend wel op hun mat kon verschijnen. In Doetinchem gaf de Limburgse wereldtopper in de klasse tot 63 kilo zaterdagmiddag een clinic voor ruim veertig jonge Jindo-leden.



Die clinic vormde de aftrap van de wedstrijdafdeling, die hier deze week van start gaat. Het is een nieuwe stap voor de Doetinchemse judoschool, die judoleraar Thijs Holtermann in 2018 begon. De judoschool met de thuisbasis aan de Rossinilaan is in korte tijd gegroeid tot meer dan honderd leden, de jongsten zijn pas 2 jaar oud.



Een andere noviteit is hier het superjudo, speciaal voor mensen met een beperking. Jindo biedt deze vorm als eerste in de Achterhoek aan. Bij het superjudo zijn de groepen kleiner, ligt het lestempo lager en zijn de lessen zo aangepast dat iedereen mee kan doen. Deze groep begon zaterdagochtend met acht judoka’s. ,,Een fantastische start”, aldus Holtermann.



