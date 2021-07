Let op, reebokken zijn nu testosteronbommen: ‘Ze hebben maar een doel, zorgen voor nageslacht’

DOETINCHEM - Het testosteron giert momenteel door de aderen bij de reebokken in de regio, want de bronsttijd is aangebroken. Ze hebben daarom maar één doel voor ogen: zorgen voor nageslacht.

Door die voortplantingsdrift is het even oppassen geblazen voor bestuurders, want ze kunnen zo de weg oprennen.

,,Ja, de reeën in ons gebied zijn nu heel erg actief”, laten boswachters Doreen Rugers en Sanderijn Harleman weten. ,,In de bronsttijd, die zo'n vier weken duurt, zijn mannetjes erop gebrand zoveel mogelijk vrouwtjes te ‘beslaan’ en zo voor jongen te zorgen.”

In tegenstelling tot de bronsttijd van herten, is de periode bij reeën een stuk minder bekend. ,,Jammer, want dit is een heel mooie tijd om naar de reeën te komen kijken. Niet alleen omdat je de dieren zelf meer ziet, maar je kunt op heel veel plekken sporen vinden”, vertelt Harleman.

Quote Reeën springen nu niet weg, want ze zijn blind van liefde Sandrijn Harleman, Boswachter Staatsbosheer

Dat komt omdat de reeën zich nu minder bekommeren om de omgeving en alleen maar oog hebben voor elkaar. ,,Met name de mannetjes zijn nu enorm gefocust op reegeiten. Ruiken ze een vrouwtje, dan worden ze als het ware blind van liefde en zullen daarom minder snel wegspringen als er bijvoorbeeld een wandelaar aankomt.”

Als een bok en een geit elkaar gevonden hebben, dan begint er een spel. De bok jaagt daarbij net zo lang achter de geit aan, tot het vrouwtje besluit dat ze zich wil laten beslaan. Dat kan soms wel uren duren. Bij dat najagen, rennen de dieren vaak in achtjes waardoor er zogenoemde heksenkringen ontstaan. Die zijn met name in hoog gras goed zichtbaar.

Meer ongelukken

Aan dit gedrag kleeft helaas ook een nadeel. ,,Omdat de dieren geen oog meer hebben voor hun omgeving, kunnen ze zomaar een weg oversteken”, legt Rugers uit. ,,Uit de statistieken zien we dat de bronsttijd daardoor voor een ongevallenpiek. In tegenstelling tot andere perioden, vinden er in deze tijd zo'n 20 procent meer ongelukken plaats met reeën”

,,Het is dus wel even extra goed opletten in deze tijd.”

,,Maar het is niet zo dat we bezoekers vragen om weg te blijven uit de natuur. In tegendeel. Wie de reeën wil zien, moet juist nu komen. Je kunt dan het beste een open plek op zoeken. Denk daarbij aan een weiland dat grenst aan een bos. Want in het bos zelf, zijn de dieren door de bomen minder goed zichtbaar”, vertelt Harleman.

Quote Je kunt in de hele Achterhoek naar reeën komen kijken Doreen Rugers, Boswachter Staatsbosheer

Een bepaald gebied opzoeken, is niet nodig aldus beide boswachters. ,,Reeën komen in de hele Achterhoek voor en het is een grote populatie. Je kunt ze dus overal tegenkomen. Wat wel belangrijk is, is dat mensen zich aan de regels houden. Ben je in de natuur, blijf dan op de paden en hou honden aangelijnd. Zo worden de dieren niet onnodig verstoord.”

Kraamtijd in de lente

Het resultaat van de bronsttijd is volgend jaar in de lente te zien. ,,In tegestelling tot herten, is de reeënbronst vrij vroeg in het jaar. Dat komt omdat reeën een uitgestelde dracht hebben. Zwangere vrouwtjes zetten de ontwikkeling van het embryo in de winter stil en hervatten deze weer in het voorjaar. Zo worden de kalfjes in de lente geboren.”