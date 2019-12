Leukste feestje van het jaar in zeker acht Doetinchemse kroegen

DOETINCHEM - De liefhebbers noemen de Doetinchemse oudejaarsborrel zonder twijfel het leukste feestje van het jaar. Dinsdagmiddag en -avond 31 december kan in acht etablissementen in het stadscentrum worden genoten van een borrel mét live-muziek.

Het principe is eenvoudig: ga ergens in de middag het centrum van Doetinchem in, bestel een biertje en zie daarna waar het schip strand. In de praktijk betekent dat dat menig Doetinchemse feestvierder middernacht niet - of althans niet bij de positieven - haalt. Niemand die daar om maalt, overigens.

De oudejaarsborrel met live-muziek zou een evenement kunnen worden genoemd, maar dat doet veronderstellen dat er een organisatie achter zit. Het centrummanagement van de stad heeft dat om onduidelijke redenen ook wel eens geprobeerd. De kracht van het festijn is echter dat het spontaan is ontstaan. Uit een faillissement, nog wel.

Failliet

Het verhaal is bekend. Tot ver in het vorig decennium was er een oudejaarsborrel mét live-muziek bij 't Nieuwe Vermaeck (nu Antons Biergarten) en overbuurman Merleyn in de Grutstraat. Met name bij 't Nieuwe Vermaeck hing tout Doetinchem er met de benen uit. Tot het restaurant in september 2009 failliet ging.

Onder het motto ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’ dacht menig kroegeigenaar in een gat te springen en organiseerde een borrel mét live-muziek. Zo kwam het dat het beproefde recept 31 december 2009 was te genieten in acht etablissementen: een evenement was geboren. Soms zakte het aantal kroegen tot vijf, onder meer tijdens de crisis, maar vorig jaar waren er bijvoorbeeld negen mét live-muziek.

Acht cafés

31 december zijn er in elk geval acht cafés waar de borrel mét live-muziek op de agenda staat. Bij onder meer Paddy's - traditioneel ook overvol tijdens oudjaar - zorgt een dj voor de muziek. De meeste kroegen sluiten rond 22 uur. De zeer sterken kunnen dan nog terecht bij Merleyn, waar het feest doorgaat tot half 5 in de ochtend.

Programma oudejaarsborrel mét live-muziek: Eetcafé Jansen, vanaf 13.30, Bob Visser; Stadsbrouwerij Hendrixen, 14 tot 21 uur, Luc ten Brinck & Raimond Surquin; Antons Biergarten, 15 tot 22 uur, Ghijs de Bruin; Blend, 15 tot 21 uur, Floor & the Gang; Gringo's, 15 tot 22 uur, Qrises; Merleyn, 15 tot 4.30 uur, met Kunst Met (tot ongeveer 19 uur); Café Kafé, vanaf 15.30, Kukibent; Kartouwe, vanaf 16 uur, Brood op de Plank.