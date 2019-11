Levende adventskalender in Eibergen: ‘Zie wie er komt’

Ontsnappen uit de Kruisberg met Prison Escape Doetinchem begint in een bus bij de Aldi

26 november DOETINCHEM - Spanning, dat zullen de vijftig deelnemers aan Prison Escape voelen als ze vrijdag om 14.00 uur in de bus stappen die staat in de parkeerkuil achter supermarkt Aldi op de Veentjes in Doetinchem.