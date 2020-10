Levende Namen zorgt in Lochem al 10 jaar voor een moment van rouw, ‘als je verlies geen plek geeft kun je er behoorlijk ziek van zijn’

Wordt Winters­wijk een studentenstad/dorp? Eerste HBO-opleidin­gen in september 2021, plannen voor meer

1 oktober WINTERSWIJK - Twee hbo-opleidingen starten in september 2021 in het oude raadhuis van Winterswijk. En elk volgend studiejaar komen er een paar bij, variërend van management en zorg tot technische richtingen. Het Grensland College wil in vijf jaar tijd negen studierichtingen aanbieden. Eerst alleen deeltijd, daarna ook in voltijd.