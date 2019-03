‘Levendig en bruisend platteland’ P10 te kijk in gemeentehuis Berkelland

BORCULO - In de maand maart is de rondreizende fototentoonstelling van Levendig en bruisend platteland te zien in de hal van het gemeentehuis. De tentoonstelling van de tien foto’s is gratis toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden. ‘Laat zien hoe levendig en bruisend het platteland is’, dat was de opdracht van de fotowedstrijd die vorig jaar is gehouden door de P10.