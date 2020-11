Levensgevaarlijke actie van vrachtwagen op N18 richting Twente: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

Guido uit Zutphen pakt wereldre­cord met deze enorme dinosaurus van 150.000 ballonnen

20 november Hoe het beest heet? Ballonnosaurus dekt de lading het best, zegt Guido Verhoef (44). Hij heeft een even bizar als bijzonder wereldrecord te pakken. De Zutphenaar ontwierp en maakte de grootste dinosauriër ter wereld van opgeblazen ballonnen en haalde daarmee het Guinness Book of Records. ,,Het was acht nachten zweten in Istanbul, maar het is een mooi beest geworden.”