‘Levensgevaarlijke’ drugsfabriek ontdekt in leegstaande loods in Winterswijk

Volgens de politie ter plaatse gaat het om een ‘levensgevaarlijk’ lab. In de hal van het pand hingen veel dampen van chemicaliën. Brandweerlieden konden het pand niet binnenkomen zonder gebruik te maken van perslucht. Ook is er nog een bovenruimte in het pand. Daar zijn de hulpdiensten nog niet geweest, omdat onduidelijk is of daar eventueel ook gevaarlijke chemicaliën zijn.



De verwachting is dat de politie en brandweer nog de hele dag bezig zijn met onderzoek. Ook burgemeester Joris Bengevoord is een kijkje komen nemen bij het lab. Of er nog mensen in het pand zijn, is niet bekend. Er is een arrestatieteam onderweg om eventueel aanhoudingen te verrichten.