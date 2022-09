Levensgrote Nachtwacht op bezoek in Groenlo: ‘Hij lijkt hier groter dan die in Amsterdam’

GROENLO - Een levensgrote kopie van de Nachtwacht is de komende drie weekenden te bewonderen In de oude ziekenhuiskapel in Groenlo. De reproductie, waarvan het Rijksmuseum er vier heeft laten maken, is woensdag onthuld.

Bewoners van woonzorgcentrum De Molenberg zijn de eersten die het stuk konden bekijken. ,,Heel even dachten we dat hij niet meer zou komen”, zegt Miranda Krabben van zorginstelling Marga Klompé. De zorginstelling meldde zich ruim 1,5 jaar geleden al aan voor de Nachtwacht On Tour. Een initiatief van het Rijksmuseum, waar de Nachtwacht een van dé grote trekpleisters is.

Telefoontje

Het doel van campagne, tijdens de coronaperiode ontstaan, is om mensen die niet zelf naar een museum kunnen toch de Nachtwacht te laten zien. ,,Begin juni kregen we ineens een telefoontje. Of we het schilderij in september wilden hebben. Daar hebben we natuurlijk meteen ‘ja’ op gezegd.”

Dinsdag arriveerde de levensgrote reproductie in Groenlo. ,,In een speciale bus die ook al het nodige bekijks trok”, grapt Krabben.

Omdat het kunstwerk drie weken in de kapel van de zorginstelling mag blijven hangen, worden de deuren in de weekenden voor belangstellenden geopend. ,,Zo krijgt iedereen de kans het kunstwerk eens van heel dichtbij te bekijken.”

Groter dan in Amsterdam

De locatie zelf is daarbij ook uniek. Normaliter is de kapel in Groenlo alleen toegankelijk tijdens de mis. Op andere momenten blijft het fraaie gebedshuis dicht. Zo’n andere omgeving heeft ook effect op de beleving van het kunstwerk. ,,Het schilderij lijkt hier een stuk groter dan in Amsterdam”, merkt een van de aanwezigen op.

Bewoners van De Molenberg kunnen iedere dag een bezoekje brengen aan het kunstwerk van Rembrandt. Andere belangstellenden zijn in de weekenden van 24 en 25 september, 1 en 2 oktober en 8 en 9 oktober tussen 13.00 uur en 16.00 uur welkom aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo. De toegang is gratis.