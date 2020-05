Levenslang: niet voor oorlogsmisdadigers, maar wel voor hun slachtoffers

Natuurlijk kende ik het verhaal. Maar precies 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland lees ik - dankzij research van een collega - voor het eerst de details. Zie ik de naam van een in Borculo geboren beruchte NSB’er, die samen met andere landwachters op 26 juli 1944 om 23.15 uur de boerderij van mijn opa Johan Boesveld in Lochem binnenstormde.

Het was die dag feest. Mijn oma Lidia werd 29 jaar en de verjaardag werd samen met de onderduikers gevierd. Dat wist de landwacht ook. Dankzij verraad. „Handen omhoog of ik schiet! Wij gingen staan met de handen omhoog”, vertelde Lidia later. De mannen werden mishandeld, het huis doorzocht. Lidia moest met haar drie jonge kinderen, onder wie mijn toen vier jaar oude vader en zijn broertjes van drie en een half jaar naar de slaapkamer. Het was de laatste keer dat ze hun geliefde man en papa zagen. Johan en twee onderduikers werden gedwongen om in ‘looppas’ naar Lochem te rennen. De ‘helden’ van de landwacht stalen de fiets van mijn opa, een blikje paling, een gouden vulpen en tien gulden van de kleine kinderen.

Quote ‘Keurige medebur­gers’ kunnen zich blijkbaar onder bepaalde omstandig­he­den als beesten gedragen.

Confronterend is het Duitse proces-verbaal van het verhoor van Johan. Het bericht van de Sicherheidsdienst (SD) dat hij na Arnhem in kamp Amersfoort vast moet blijven zitten. Officiële documenten dat hij op 11 oktober 1944 op transport is gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. En het bericht dat hij daar al drie maanden later op 19 januari 1945 op 34-jarige leeftijd is omgekomen.

Volledig scherm Johan Boesveld © Oorlogsgraven Stichting

Voor het eerst lees ik met verbijstering in de verslagen uit 1948 van het bijzondere gerechtshof hoe de bewuste NSB’er ook andere gezinnen heeft verwoest. Dat hij schaamteloos een woning betrok van een naar Duitsland gedeporteerd Joods gezin, hoe hij tientallen invallen deed, waaronder in Neede, Noordijk, Borculo, Geesteren en Gelselaar, op jacht naar onderduikers of illegale radio’s, hoe hij daarbij weerloze burgers mishandelde, tientallen mensen de gevangenschap en minstens zeven Achterhoekers de dood injoeg.

Laat het een waarschuwing zijn. Want ‘keurige medeburgers’ kunnen zich blijkbaar onder bepaalde omstandigheden als beesten gedragen. Ook nu. Kijk naar de oorlog in voormalig Joegoslavië. Naar wat zelfs gewone buren elkaar aan kunnen doen.