Lex de Goede lijsttrekker MmL (Meedenken met Lochem): ‘Het is hier goed wonen’

Zutphen verzekerd voor schade­claim na boomdrama, bomen eerder gekapt om nieuw incident te voorkomen

De gemeente Zutphen komt niet voor een grote kostenpost te staan nu het ook door de hoogste rechter verantwoordelijk is gesteld voor het zware letsel dat een Amsterdamse toeriste in 2015 opliep. Bij de opstapplek van de fluisterboten viel een grote tak op haar hoofd. Wel controleert Zutphen andere bomen in de gemeente vaker en gaat het nu eerder over tot kap.

24 november