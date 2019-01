Lezingenserie Winterswijk van start met biografie Remco Campert

Zij heeft voor dit boek wekelijks met Campert gesproken en kreeg inzage in al zijn papieren. Van Hengel vertelt over de man Campert die al meer dan een halve eeuw het Nederlands literaire landschap kleurt. Remco Campert is even graag alleen als in gezelschap, hij is even lui als productief, even opgeruimd als melancholiek en hij is even betrokken bij de wereld als onverstoorbaar zichzelf.