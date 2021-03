LG-Dance groeit verder: na Borculo en Arnhem nu ook dansles in Ruurlo

LG-Dance geeft vanaf morgen les op een nieuwe locatie. Ruurlo is na Borculo en Arnhem de derde plaats waar kinderen en volwassenen dansles kunnen volgen. „Voorlopig geven we drie uur in de week les in Ruurlo”, zegt Gersen. „We huren daarvoor de zaal van de boogschietvereniging De Gouden Treffer. Dat is tegenover de velden van de voetbalclub in Ruurlo.”