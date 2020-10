Lichaam dat in water is gevonden in Winterswijk is van vermiste Tim

Kaart met testlocaties Sneltest­straat bij Globe in Zelhem vanaf maandag in bedrijf

30 oktober ZELHEM - Bij de Globe Group in Zelhem is vanaf maandag 2 november (vanaf 9 uur) een snelteststraat in gebruik. Mensen horen tussen een half uur en drie kwartier nadat ze de test hebben ondergaan of ze corona hebben of niet. De test is bedoeld voor bedrijven die hun werknemers willen testen, maar ook particulieren zijn welkom.