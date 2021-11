Lichaam gevonden in woning aan de Markt in Lochem, politie sluit misdrijf uit

Traumachi­rurg Erik (53) van Achterhoek naar Afrika: ‘Ik wil helpen waar het hard nodig is’

Traumachirurg Erik Staal (53) stopt in januari met zijn werk in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij gaat aan de slag in Tanzania, om daar twee ziekenhuizen te ondersteunen en te versterken.

23 november