Lichaam van Benjamin uit Winterswijk, die sneuvelde in Oekraïne, dankzij crowdfunding naar familiegraf Italië: ‘Wij zijn enorm dankbaar’

Update | Met videoWINTERSWIJK - Het Winterswijkse gezin Galli kan hun in Oekraïne gesneuvelde zoon Benjamin overbrengen naar Italië, om zijn lichaam daar bij te zetten in het familiegraf. Daarvoor was 10.000 euro nodig, en dat geld is inmiddels ruimschoot opgehaald via een crowdfunding.

Op de website doneeractie.nl staat dat dankzij schenkingen van meer dan 440 mensen nu al bijna 13.000 euro is ingezameld. ,,Wij zijn enorm dankbaar dat zoveel mensen geld hebben gedoneerd. Het is heel mooi dat het bedrag zó snel bij elkaar is. Dat heeft ons wel verrast, want veel mensen hebben nu toch eigen geldzorgen”, zegt moeder Mirjam Galli-Van der Plas.



,,En dan die lieve berichtjes die mensen erbij schrijven... daar hebben wij heel veel troost aan.”

Als Nederlander ingeschreven in Oekraïense leger

Benjamin sneuvelde in Oekraïne, waar hij als niet-militair meevocht in de oorlog tegen Rusland. Vader Gabriel en moeder Mirjam willen het lichaam van hun zoon overplaatsen naar de familiekapel, op een begraafplaats in Noord-Italië.



Omdat hun zoon zich bij het Oekraïense leger had ingeschreven als Nederlander (hij bezit ook het Italiaanse paspoort), werd zijn lichaam volgens de repatriëringsregels naar Nederland gebracht. Meer dan drie weken na zijn dood ligt hij hier daarom nog altijd in een uitvaartcentrum in Dronten.



Maar dat duurt hopelijk niet lang meer, zegt moeder Mirjam. ,,We zijn in afwachting van documenten van de Italiaanse ambassade, met toestemming om Benjamin over te brengen. We verwachten dat die er spoedig zijn zodat we komende week naar Italië kunnen”, zegt de Winterswijkse.

Verdrietig, maar vooral trots

Mirjam en Gabriël zijn zelf bij het bijzetten van hun zoon in het familiegraf. Dat wordt een sobere bijeenkomst, maar in het dorpje Bedero, waar veel vrienden en familie wonen, is een herdenkingsceremonie voorbereid voor Benjamin. ,,Daar woonde hij een paar jaar als kind en hij heeft er nog veel vrienden”, zegt moeder Mirjam.



Ook de burgemeester van de gemeente waar het Italiaanse dorpje onder valt, is bij die ceremonie aanwezig.

Benjamin stierf aan verwondingen die hij opliep door scherven van een Russische bom. Ondanks het verdriet bij moeder Mirjam en vader Gabriel, overheerst bij hen toch de trots.



Gabriel: ,,Niet alleen omdat hij mijn zoon is. Zijn acties zijn echte heldendaden. Hij maakte het verschil doordat hij van een slechte situatie een goede probeerde te maken. Dat is wat een held een held maakt.”



Benjamin Giorgio Galli in Oekraïne. © Eigen foto