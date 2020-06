Lichaam van man gevonden in vijver bij verzorgingshuis Pelkwijk Winterswijk

Rustpunt in Lochuizen: ‘Dit is altijd mijn droom ge­weest’

8:18 LOCHUIZEN - Lekker buiten in de zon of schaduw even uitrusten tijdens een wandeling of fietstocht. Of bij regen binnen schuilen en zelf een kopje koffie zetten. Dat kan sinds deze week bij Rustpunt Den Tuut’n in de Needse buurtschap Lochuizen.