Lichte knallen en schokken in Steenderen door zoektocht naar aardwarmte

Die golven gaan enkele kilometers de grond in en de ‘echo’ van de terugkaatsende golven wordt opgevangen door grondmicrofoons. Met de data die hieruit voortkomt, kan de samenstelling van aardlagen worden bepaald.



,,We hopen dat de golven tot 6 kilometer diep de grond in gaan, zodat we zoveel mogelijk gegevens hebben”, zegt Elita Cordova. ,,Met deze data kunnen we beoordelen of er potentie is voor het winnen van aardwarmte in dit gebied.”