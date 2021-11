Lichtenvoorde, Groenlo en kerkdorpen gaan naar maximaal 30 kilometer per uur

Op zoek naar Sinter­klaas: Zutphen krijgt zaterdag wel een intocht, maar waar blijft geheim

Honderden kinderen met ouders op een volgepakte IJsselkade, wachtend op de stoomboot van Sinterklaas. Het is jaarlijks een fraai beeld in Zutphen. Dit jaar niet. Vanwege de huidige coronamaatregelen komt er een alternatieve intocht door de binnenstad. ,,Nog een jaar geen intocht is niet acceptabel.’’

16 november