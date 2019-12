Lichtenvoorde: in vijf jaar tijd maximaal vijftig extra huurwoningen

Gitaargek­ke broers stoppen met 'swingende tent’ in Vorden

12 december VORDEN - Het doek valt na vijf jaar voor NR. 2 Guitars in Vorden. De broers Piet en Jan Grasmeijer hebben het fabriekspand aan de Industrieweg verkocht aan het bedrijf Kranen Kerstpakketten uit Doetinchem, dat op 3 januari zijn intrek neemt in Vorden. NR. 2 werd in korte tijd een muzikaal begrip in de Achterhoek.