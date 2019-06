Lichtenvoorde steunt Oranje: ‘De vlaggetjes blijven nog wel even hangen voor de vrouwen’

Oude IJssel­streek maakt ‘kansen­kaart’ voor opwekken van energie

18:35 GENDRINGEN - Bijna wekelijks melden zich burgers en bedrijven op het gemeentehuis in Gendringen met vragen voor energieopwekking. Wat kan er, wat mag er en op welke locatie? De initiatieven zijn welkom omdat Oude IJsselstreek in 2030 energieneutraal wil zijn. Er is nu vastgelegd waar en onder welke voorwaarden er plaats is voor opwekken van duurzame energie.