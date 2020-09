Lichtroute moet steun bieden na verwoestende brand

Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland is donderdag 24 september om zo te zeggen de eerste die het ‘licht ziet’. Althans in de buurtschap de Dijkhoek bij Borculo, in het kader van de verlichtingsroute ‘Diekhook in 't lech'. Zo'n 130 huishoudens en bedrijven haken in op het initiatief om 's avonds de boel sfeervol te verfraaien. Met ijsboerderij ‘t Dommerholt als het startpunt is een route uitgezet die via twee ‘ringen’ in een achtvorm door de omgeving leidt.