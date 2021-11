Lidl probeert via rechter stokje te steken voor opening tijdelijke Albert Heijn

Winters­wijk is pinproble­men spuugzat: ‘Ik zou me als bank de ogen uit de kop schamen’

WINTERSWIJK - Ondernemers en marktkooplui zijn de problemen met de geldautomaten in Winterswijk spuugzat. Er is vaak storing, ze zijn te vol of te leeg of – nog erger – ze slikken de pasjes in.

20 november