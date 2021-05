Lidl verzet zich vergeefs tegen tijdelijke komst Albert Heijn op Keppelseweg in Doetinchem

BVDD opent depot in Borculo: ‘Eerste coronahond zoekt alweer nieuw huis’

25 mei BORCULO - Een hond of kat is snel het kind van de rekening als de eigenaar in problemen komt. Bij de stichting Blijdschap Voor De Dieren is inmiddels de eerste ‘coronahond’ voor adoptie aangemeld. BVDD heeft een dierenvoedselhulpdepot geopend in Borculo.