Liedjes van Boh Foi Toch komen op Spotify, belooft Hans Keuper

Keuper en co hebben het verzoek om het repertoire van de band op Spotify te zetten, al eens neergelegd bij de distributiemaatschappij. ,,Maar op één of andere manier is dat nog niet gelukt.’’



En, zegt Keuper eerlijk: ,,We zitten er ook niet bovenop. Wij oude mannen hebben niet zo’n noodzaak of drang naar de digitale wereld.’’



Desondanks beseft Boh Foi Toch dat fans graag de muziek van de band op Spotify willen horen. ‘Dan zou ik hele dagen Boh Foi Toch luisteren’, schrijft bijvoorbeeld Ramon Pardijs.



,,Het heeft onze warme aandacht. We gaan het regelen. Kump good!’’, zegt Keuper.