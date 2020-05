Lief! Verstoten geitje Truus liefdevol vertroeteld door ervaren Needs echtpaar

VideoNEEDE - Trúúúúúúús! Als Jan Geesink zijn fiets bij de dikke boom heeft geparkeerd en de naam roept, komt het kleine geitje op volle snelheid eraan gerend. Ondertussen openen Jan en zijn vrouw Gerrie het hek van het hertenkampje. Truus dribbelt en draait om de benen, eerst bij Jan dan bij Gerrie. En dat is niet alleen in de wetenschap dat haar tweede flesje melk van de dag is gearriveerd.

Een kindje genoeg

Truus is deze zondag precies een week oud en werd kort na de geboorte verstoten door haar moeder. Een voorbijganger attendeerde het echtpaar Geesink, twee van de zes vrijwilligers van het hertenkamp in het Ter Weemepark, op het kleine drama. Alleen het tweelingzusje van Truus mocht drinken bij de moeder, Truus zelf werd met de horens weggeduwd als ze in de buurt kwam. „De moeder vond blijkbaar een kindje wel genoeg”, constateert Jan, terwijl hij het flesje omhoog houdt dat Truus inmiddels gulzig leegdrinkt.

Nog een keer proberen

Naast het bankje waar Gerrie en Jan plaats hebben genomen, heeft ook Geit zich gemeld. „Zes jaar geleden hebben we Geit ook groot gebracht met de fles”, verklaart Jan.„Daar hebben we lering uitgetrokken. Die hebben we eigenlijk te ver weg laten komen. Daar zijn we dagen mee bezig geweest om daar wat in te krijgen. Nog een keer proberen, nog een keer proberen.”

Op de rug op tafel

Bij Truus keken de Geesinks het een dag aan, daarna besloten ze in te grijpen. „We zijn maandagmiddag begonnen en woensdag pakte ze zelf het flesje al. Dus dat ging veel sneller. Geit was veel meer verzwakt. Die kon eigenlijk niet staan. Die kon alleen maar liggen, die moest echt op de rug op tafel in de keuken en dan met elkaar zien dat we er wat melk in kregen.”

Quote Jan heeft haar in een hokje gejaagd en ikke met een pannetje d’r onder. Melken... Truus Geesink, Vrijwilliger Hertenkamp

Hok in, pannetje d'r onder

„Maandagmiddag ben ik naar de veearts geweest", beschrijft Truus. Die adviseerde om moedergeit apart te nemen voor wat biest, de eerste moedermelk: „Jan heeft haar in een hokje gejaagd en ikke met een pannetje d’r onder. Melken...” Lachend: „Ik had ook nog nooit gemolken. Maar dat ging heel goed. De biest heeft ze ook gehad.”

Elke week een fles minder

Gerrie kreeg van de dierenarts een uitdraai mee met het voedingsschema: beginnen met 6 flessen per dag, elke drie uur een. En telkens na een week een voeding minder. Naast vollere flesjes moet Truus dan ook overschakelen op brokjes. „En in de wei, wat gras, maar ja, d’r is geen gras nou”, gebaart Gerrie naar de dorre grond. „Ze worden wel bijgevoerd met hooi”.

Quote Als wij hier zijn, is zij ook bij ons. Dat blijft een band voor het leven Jan Geesink, Vrijwilliger Hertenkamp

Net een politieagent

Geit was zo zwak dat ze bij de Geesinks thuis werd grootgebracht, Truus wordt op het hertenkampje bijgevoerd. „Geit weer laten integreren ging heel moeilijk”, beschrijft Jan. „De kippen, alle dieren vielen haar aan. We waren we net een politieagent. Eerst een kwartiertje, een half uurtje een uurtje. Zo hebben we 14 dagen erover gedaan voordat we haar hier volledig durfden te laten. Als wij hier zijn, is zij ook bij ons. Dat blijft een band voor het leven.”

Volledig scherm Kleine Truus werd na de geboorte verstoten door haar moeder. © Lars Smook

Volledig scherm Kleine Truus profiteert van de ervaring die Jan en Gerrie eerder opdeden met Geit, die ook door haar moeder was verstoten. © Lars Smook