Liefde bracht Vietnamese juf Tu Bui naar Borculo: ‘Als vrijwilliger op school leer ik de taal beter’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Corona weer opgekrab­beld in Zwolle, hoogste piek in Flevoland sinds twee maanden

22 maart Er zijn 639 nieuwe coronagevallen gemeld in de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is een lichte toename (27) ten opzichte van een dag eerder. In Flevoland werd het hoogste aantal positieve tests geteld in één etmaal sinds 14 januari.